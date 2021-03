Maria José Valério morreu hoje, aos 87 anos, vítima de Covid-19, e a notícia foi destacada no programa 'Dois às 10', pelos apresentadores Maria Botelho Moniz e Cláudio Ramos.

Logo na abertura da segunda parte do direto, a dupla dedicou algumas palavras à cançonetista que celebrizou a 'Marcha do Sporting'.

"Era uma das pessoas mais atentas da profissão, querida por toda a gente. Não havia ninguém que não gostasse da Maria José Valério. Não havia um Natal, um aniversário, que ela não telefonasse a todas as pessoas com quem se cruzava. Aqui ou na SIC, trazia sempre flores", contou Cláudio Ramos.

Maria Botelho Moniz, por sua vez, recordou-a como uma figura "atenciosa, talentosa e uma voz incontornável".

Além da dupla da TVI, várias caras conhecidas homenagearam Maria José Valério. Pelas redes sociais, multiplicam-se os tributos e os elogios a uma das vozes mais singulares do país.

"A Maria José Valério era um doce, uma pessoa pura e querida. Um exemplo de desportivismo e Fair Play. Tinha amigos em todos os clubes, amava loucamente o seu Sporting e sabia que seria eterna no seu Clube onde será para sempre , a voz da festa e da alegria nas bancadas. Que descanse em paz", escreveu Rita Ferro Rodrigues.

"Que ano e ainda agora começámos! Era a senhora do cabelo verde tal a paixão pelo seu Sporting, generosa, afável, sempre atenta aos outros. Não havia vez que não fosse cantar à televisão que não levasse flores para maquilhadoras, produtoras e senhoras da plateia. Não havia aniversário que lhe escapasse, por isso o telefone tocava sempre para lhe ouvirmos os parabéns, até com a minha o mãe fazia, a sua Lurdinhas como gostava de a chamar. Rapaziada ouçam bem o que vos digo e gritem todos comigo: Viva a Zé Valério", foram as palavras de Manuel Luís Goucha.

Também a Rádio Comercial destacou a perda na sua página de Instagram.

Dolores Aveiro também se pronunciou: "Minha querida, descansa em paz. Agora serás mais uma estrelinha a olhar pelo nosso querido Sporting. Estejas onde estiveres nunca vais ser esquecida. A tua marcha estará sempre connosco".

