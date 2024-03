Ellen Pompeo - muito conhecida do público pela participação na série 'Anatomia de Grey' - é uma mãe 'babada' de três filhos.

Casada com o produtor musical Chris Ivery desde 2007, ambos são pais de Stella Luna, de 14 anos, Sienna May, de nove, e Eli Christopher, de seis. E é aos filhos que a atriz se tem dedicado depois de se ter afastado da famosa série inspirada em médicos.

"Tenho três filhos e cuido deles, e é muito importante para mim estar perto deles e mais presente", disse em conversa com Drew Barrymore em dezembro de 2022.

Embora seja mais reservada no que diz respeito à vida dos filhos, ocasionalmente, falou sobre as crianças em entrevistas. Hoje reunimos na galeria algumas imagens da atriz com os jovens e partilhamos algumas curiosidades.

