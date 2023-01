O 'Love on Top' ficou na história da televisão portuguesa como o reality show que mais casais conseguiu formar num curto espaço e tempo. Foram muitas as relações a surgirem diante das câmaras, mas quase todas terminaram pouco depois.

Há, contudo, três casais que se formaram dentro do programa da TVI e permanecem juntos até hoje.

Sandra Castilho e Jorge Palhares conheceram-se no 'Love on Top', casaram-se após o reality show e até já tiveram uma filha em comum, Maria Luísa.

Bernardo Girão e Cláudia Sousa conheceram-se no 'Love on Top', em 2017, e desde então não mais se largaram. O casal continua unido e feliz, tal como revelam as partilhas de ambos na rede social Instagram.

Carolina Miranda e Tiago Ferreira, participantes de uma das últimas edições do reality show, tiveram uma filha pouco depois de terem abandonado a casa do amor. Constança nasceu em junho de 2020 e uniu ainda mais o casal, que mantém o relacionamento até hoje.

Espreite a galeria para relembrar estes três casais.

Leia Também: Rui Rodrigues dedica mensagem emotiva à namorada que morreu