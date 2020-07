Nasceu a 21 de julho de 1991 no Porto, mede 1,73 metros, calça o 37 e é a manequim nacional mais bem sucedida de todos os tempos, para além de ser a mulher portuguesa mais seguida nas redes sociais. Só no Instagram são 7,5 milhões. No Facebook, são mais 2,5 milhões. Sara Sampaio tornou-se conhecida em Portugal após vencer o concurso Cabelos Pantene 2007. A participação num anúncio publicitário da marca masculina Axe, em 2011, no papel de um anjo, deu-lhe visibilidade mundial.

Nesse mesmo ano, faz uma produção fotográfica para promover a coleção de outono/inverno de 2011/2012 da Replay, ao lado de Irina Shayk, a manequim russa que então namorava com o futebolista português Cristiano Ronaldo. A campanha para a Blumarine, que fotografa com a modelo brasileira Adriana Lima, é outro dos trabalhos que põe no currículo em 2011. Logo no ano seguinte, é convidada para ser o rosto da campanha internacional de verão da etiqueta italiana Calzedonia.

Em novembro de 2013, com 22 anos, após ter sido selecionada para promover a linha Pink da Victoria's Secret, Sara Sampaio faz um casting para desfilar para a marca, a concretização de um sonho. Para sua felicidade, é escolhida e integra o reputado espetáculo anual que a conhecida etiqueta promovia em Nova Iorque, nos EUA. É a primeira portuguesa a conseguir o feito e, nos seis anos seguintes, não só repete a proeza como é promovida, passando a ser um dos famosos anjos da marca.

Ao longo da vasta carreira, Sara Sampaio já fotografou editoriais de moda para revista como a Vogue, a Glamour, a Harper's Bazaar, a Paper, a GQ, a Maxim e a Elle. Em 2016, protagonizou o videoclipe de "Chainsaw" de Nick Jonas e, em 2017, apareceu, com outras modelos, no teledisco de "2U", de David Guetta com Justin Bieber. Em 2018, estreou-se como atriz no filme "Carga", realizado por Bruno Gascon. Ainda este ano, regressa ao cinema pelas mãos do mesmo realizador em "Sombra".

Tal como na moda, também na sétima arte Sara Sampaio recorre a todos os trunfos que pode para vencer. "O meu corpo não tem muitas curvas. Eu tenho um peito pequeno. Não tenho ancas [largas]. Não vou tentar passar por aquilo que não sou. Procuro apenas ser a melhor versão de mim mesma", assume a manequim. "Como passo a vida a fotografar em fato de banho e em lingerie, procuro manter-me na melhor forma possível", admite. Os cuidados com a alimentação são constantes.

Não gosta de pastéis de nata mas, em contrapartida, Sara Sampaio não resiste a uma das mais populares especialidades italianas. "Eu cresci com a dieta mediterrânica e gosto de comida simples mas, se houver piza na ementa, é o que eu peço. Não consigo resistir", revela. Apesar de ser fã de fast food, nunca come um hambúrguer até ao fim. "Deixo sempre, nem que seja um milímetro", desabafa. "Gosto de ter batatas fritas e pipocas à mão", confidencia ainda o principal rosto feminino da marca Xti.