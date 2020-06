Dois anos após ter entrado em "Carga", um filme sobre tráfico humano realizado por Bruno Gascon, Sara Sampaio volta a trabalhar com o realizador em "Sombra". Baseada em factos reais, a longa-metragem, protagonizada por Ana Moreira, estreia no fim de 2020 e, para além da modelo e atriz portuguesa de 28 anos, conta com a participação de vários atores (re)conhecidos como Miguel Borges, Vítor Norte, Tomás Alves, Joana Ribeiro, Ana Cristina Oliveira, João Cabral e Ana Bustorff.

"O filme, que relata a história de uma mãe que não desiste de encontrar o seu filho de 11 anos, desaparecido sem deixar rasto, é já considerado uma das grandes apostas de bilheteira deste ano, quer pela semelhança a um conhecido caso de desaparecimento ocorrido em Portugal quer pela qualidade do elenco", refere, em comunicado, a Central Models, a agência que também acompanha a carreira da modelo e atriz ucraniana Oksana Tkach, outra das intérpretes da nova película.

Enquanto aguarda convites para novos projetos, Sara Sampaio, que pode (re)ver na galeria de imagens que se segue, tem reagido com indignação ao homocídio de George Floyd, um cidadão afro-americano assassinado por um polícia em Minneapolis, no Minnesota, nos EUA, nas redes sociais. "Não nos podemos calar", afirmou a modelo e atriz, manifestando o seu apoio público ao movimento de direitos humanos internacional Black Lives Matter. "Eu estou do vosso lado", garantiu.