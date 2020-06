Barbara Cabrita, atriz de ascendência portuguesa de 38 anos que brilhou no papel de Paula Ribeiro no filme "A gaiola dourada" do realizador e ator luso-francês Ruben Alves, estreado em 2013, está a fazer sucesso em França. A artista luso-francesa, nascida em Trappes, nos arredores de Paris, também ela filha de emigrantes, é uma das quatro enfermeiras que protagonizam a série de televisão "H24", exibida pelo canal TF1, a adaptação gaulesa de "Syke", uma produção finlandesa estreada em 2016.

Em entrevista à revista francesa Paris Match, Barbara Cabrita, uma apaixonada pelo Algarve, como partilhou com os milhares que a seguem nas redes sociais, recordou a influência da cultura portuguesa na educação que os pais lhe deram. "Quando era adolescente, tocava acordeão e as pessoas gozavam comigo. Fiquei traumatizada", confidencia a atriz, que já contracenou com Joaquim de Almeida, Rita Blanco e Maria Vieira e que integra o elenco do último filme do realizador Benjamin Nuel.