Julia Louis-Dreyfus, atriz de "Seinfeld", "Veep", "Day by day" e "As novas aventuras de Christine", despiu-se aos 59 anos para Mark Seliger. O fotógrafo, retratista e realizador norte-americano cedeu uma fotografia da artista norte-americana sem roupa para o leilão RADArt4Aid, promovido pela prestigiada leiloeira Christie's, que decorre online até ao próximo dia 12 de junho. "Trabalhar com ela é uma dádiva", elogia. "Sempre que tenho a oportunidade de trabalhar com ela, sei que vão ser uma diversão", refere a atriz.

O valor angariado com a venda de fotografias reverte a favor dos projetos solidários da Direct Relief, uma organização de apoio social que dinamiza e promove iniciativas que pretendem melhorar a saúde e as condições de vida de pessoas que vivem no limiar da pobreza e/ou que foram vítimas de acidentes e catástrofes naturais. No seu perfil oficial no Instagram, Julia Louis-Dreyfus está também a dinamizar uma angariação de fundos para apoiar os profissionais de saúde na linha da frente no combate à COVID-19.