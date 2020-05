Apesar de já ter participado num filme alemão, Filipa Nascimento, atriz de 24 anos, que pode ser vista atualmente na telenovela "Terra brava", na SIC, não pretende investir numa carreira internacional a curto prazo. "Já me disseram para tentar a sorte no Brasil, por ser parecida com a Juliana Paes, mas acho que ainda tenho muito para aprender e para conquistar em Portugal. Primeiro, quero estudar", revela a artista em entrevista à edição desta semana da revista TV Guia, a partir de hoje nas bancas de todo o país.

No início desta semana, Filipa Nascimento retomou as gravações da trama passada na fictícia Vila Brava, no Alentejo. "Regressámos com muitas regras e ainda bem. O pior é fazer o teste da COVID-19", desabafa. Apesar das saudades dos colegas, o período de confinamento obrigatório não foi um calvário. "Estar em casa não me aborreceu nada", confidencia a atriz, que namora há quase dois anos com o ator Duarte Gomes, 10 anos mais velho, com quem partilha casa. "Nunca sentimos a diferença de idade", assegura.