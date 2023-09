Começou hoje, 20 de setembro, uma visita de Estado do rei Carlos III e da rainha Camilla a França. Os soberanos já aterraram no Aeroporto de Orly, tendo sido recebidos com honras.

Para a ocasião, a soberana estreou um elegante vestido cor-de-rosa de Fiona Clare Aldridge, que conjugou com uma mala Charlotte Elizabeth, que já tinha no seu armário e que está à venda por 417 euros.

O chapéu, também ele novo, é da icónica marca Philip Treacy, conforme destaca a página de Instagram 'Royal Fashion Police'.

Vale notar que a visita - que era para ter acontecido em março, mas que foi adiada devido aos protestos em França - irá durar três dias e passará por Paris, Versailles e Bordeaux.

