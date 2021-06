Diogo Amaral não tem medo de mostrar o seu lado de pai 'babado', pelo contrário. Na sua conta de Instagram, o ator partilhou um retrato encantador no qual ambos os filhos aparecem de mãos dadas.

Do lado esquerdo vê-se Mateus, do anterior relacionamento do artista com Vera Kolodzig, e do lado direito Oliver, da relação também terminada com Jessica Athayde.

Visivelmente embevecido, Diogo escreveu na legenda da publicação: "Os meus rapazes".

Ora veja.

