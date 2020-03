Foi logo pela manhã deste domingo, 8 de março, que Marco Costa começou a assinalar o Dia Internacional da Mulher na sua página do Instagram. As homenageadas? A mãe, a avó e a companheira.

Na legenda de três fotografias partilhadas na rede social, o ex-concorrente da 'Casa dos Segredos' escreveu: "Três gerações diferentes mas com uma coisa em comum, 'São as mulheres da minha Vida!' Feliz dia da mulher amor, mãe e avó! Feliz dia da Mulher para todas as mulheres do mundo! Homens para vocês ficam os votos. Que façam com que todos os dias sejam o dia da mulher, às mulheres da vossa vida".

Veja a publicação na íntegra:

Mas Marco Costa não foi o único homem famoso a assinala o Dia Internacional da Mulher. Veja na galeria.

