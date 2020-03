Com a mãe ainda internada no hospital Dr. Nélio Mendonça após ter sofrido um AVC na semana passada, Katia Aveiro decidiu homenagear a progenitora nas redes sociais, este domingo, 8 de março, no Dia Internacional da Mulher. Mas o tributo não foi só a Dolores Aveiro, a empresária e artista também falou de outra das suas "mulheres de eleição", a filha, Valentina, que em agosto completa um ano.

"Estas duas são seguramente as minhas mulheres de eleição, a mãe é a minha guerreira, a minha força, a minha querida velhinha do meu coração, aquela que me pariu e que me deu o seu sangue. Ela é o meu pilhar, é ela tantas vezes o meu chão. Se antes tinha certeza, hoje tenho muito mais que sem ela tudo seria tão mais difícil", começou por escrever na legenda da fotografia que partilhou na sua página do Instagram, um momento captado logo após o nascimento da filha.

De seguida, falou da sua bebé. "A outra pequenina, luz da minha vida, a minha filha, o meu ser iluminado que veio dar ainda mais alegria aos meus dias. Ela, o ser que eu pari, a menina dos meus olhos, o meu sonho realizado, a que faz tanto sentido na minha vida", acrescentou.

E foi desta forma que Katia assinalou o Dia Internacional da Mulher, destacando também outras mulheres especiais, que fazem parte da sua vida.

"A elas, neste Dia da Mulher, eu presto a minha homenagem... Feliz Dia da Mulher a elas duas, à minha mana que tanto amo, às minhas sobrinhas amadas, às minhas cunhadas, à minha sogra e a todas as que sabem que são muito importantes para mim... A todas e a mim... Feliz Dia da Mulher", rematou.

Leia Também: Dolores Aveiro ficou com sequelas do AVC? "Está completamente lúcida"