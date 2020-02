Fanny Rodrigues deu aos seus fãs a possibilidade de a conhecerem um pouco melhor abrindo nas suas redes sociais a possibilidade de estes lhe colocarem questões que gostariam de ver respondidas sobre a sua vida.

A ideia inicial era responder a cinco curiosidades, mas a verdade é que a ex-concorrente do programa 'Casa dos Segredos', da TVI, acabou receber com agrado as dúvidas dos fãs e no total foram 12 os factos que acabou por contar.

Será que Fanny quer ter mais filhos, tem saudades e vontade de voltar à Suíça ou no total quanto quilos perdeu desde que começou a sua dieta? Veja a resposta a todas estas questões na galeria.

