Algumas celebridades preferem manter as vidas privadas o mais secretas possível, enquanto outras não têm problemas em compartilhá-las com o público.

Muitas estrelas partilham as suas histórias sobre o vírus, no entanto, estão corajosamente a enfrentar várias questões pesadas, incluindo o preconceito contra as pessoas que estão infetadas com o vírus, e também estão a dar às pessoas com VIH uma plataforma maior.

Clique para descobrir quais celebridades anunciaram publicamente que são seropositivas.

