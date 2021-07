Cristiano Ronaldo voltou a presentear os seus seguidores do Instagram com 'notícias fresquinhas' sobre as suas férias.

O craque português mostrou-se na companhia do seu "menino", Cristianinho, da companheira, Georgina Rodríguez, e ainda ao lado dos amigos escolhidos para passarem estas férias a bordo do seu iate de luxo.

Na companhia de CR7 e da família estão o jornalista espanhol Edu Aguirre, a sua esposa, Julia MM Salmeán, e Tony García Jiménez.

Espreite a galeria para ver as novas fotografias das férias do clã de Cristiano Ronaldo.

