Cristina Ferreira decidiu manter viva a tradição de ter dois looks nas galas do 'Dança com as Estrelas' e este sábado, dia 13 de janeiro, não foi exceção.

A apresentadora deu início ao programa com um conjunto preto e branco, composto por umas calças às riscas e uma camisola sem mangas e com folhos, que completou com um chapéu igualmente preto.

Sensivelmente a meio da gala, Cristina despiu este look para ficar com um curto vestido verde, uma escolha completamente diferente da anterior.

Ainda assim, e como revelou nas redes sociais, ambos os visuais são da autoria de João Rolo.

Veja na galeria as fotografias.

