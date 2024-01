Cristina Ferreira deixou os fãs em delírio com as partilhas feitas este sábado, dia 13 de janeiro, durante a mais recente edição da conferência 'Cristina Talks'.

A apresentadora publicou no Instagram várias imagens especiais deste dia, mas despercebida não passou a última fotografia, na qual surge a dar um abraço a um homem.

Na mesma rede social, João Monteiro, irmão de Francisco Monteiro, confirmou: foi mesmo ele quem Cristina abraçou de forma tão intensa.

João deixou nas stories do Instagram uma fotografia na qual surge a assistir atentamente à Cristina Talks, tendo escrito ainda a palavra "proud" ["orgulhoso"].

Através da roupa e do penteado, torna-se fácil perceber que João é, de facto, a pessoa que surge na fotografia de Cristina.

À esquerda, a partilha de João Monteiro. À direita, a fotografia publicada por Cristina Ferreira© Instagram

Vale lembrar que, tal como lhe demos conta anteriormente, há vários indícios que levam a crer que Cristina Ferreira está a viver uma relação amorosa com João Monteiro, o irmão do último vencedor do 'Big Brother'.

