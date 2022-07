Catarina Gouveia fez um balanço do primeiro mês de vida da filha, a bebé Esperança, aproveitando para partilhar com os seguidores da sua conta de Instagram os princípios que decidiu seguir.

"Ao longo da minha gravidez, planeei, estudei e aprendi muito, mas, por mais que estudasse, foi ao longo destas semanas que me fui construindo como mãe, com escolhas que me fazem acreditar ser a melhor maternidade. De vez em quando, senti-me a afogar, mas recorri sempre a referências e práticas positivas para recuperar o ar!", começa por referir numa publicação do Instagram.

Entretanto, descreve o que tem feito:

" - Amamentar e em livre demanda. Reconheço a minha boa sorte. Para mim, foi um processo natural e sem dificuldades, ela chegou com a pega perfeita. Decidi não introduzir chupeta e acredito que esta escolha, também, tenha contribuído para este desenrolar positivo, uma vez que pode levar a uma confusão de bicos, entre outras condicionantes que quis considerar.

- Livre demanda. Cada bebé é único e portanto, quis oferecer à minha bebé o direito e a liberdade de escolher a hora e quantas vezes quer mamar, ao seu próprio ritmo. Sem horários, sem regras.

- Sling e ar puro. Usei, desde os primeiros dias de vida da Esperança. É pura conexão. É a possibilidade de estendermos a sensação de segurança, acolhimento e conforto da vida intra-uterina aos nossos recém-nascidos. A autonomia que nos traz é única!

- Ter tempo para mim. Os recém-nascidos dormem muito! Nas suas sonecas, dedico-me ao que é importante para mim: ter a casa minimamente organizada, treinar e preparar refeições nutritivas.

- Ao final do dia, antes do sono noturno, diminuímos ao máximo os estímulos: luzes baixas, pouco barulho e banho pele a pele, na banheira ou no chuveiro. São banhos que a tranquilizam e relaxam. A ela e a mim!".

Na visão da atriz, casada com Pedro Melo Guerra, o segredo foi simplificar. "Quando engravidei, senti-me mergulhada numa onda de preocupação e de consumo: era o quarto do bebé, o trocador para fraldas, a cadeira da amamentação… A Esperança não tem quarto, mudo-lhe as fraldas onde consigo, o enxoval é básico e amamento em qualquer sítio. O essencial nós temos: presença, colo, toque, e acolhimento. Não precisamos de mais nada!", garante.

"E estes são os meus melhores conselhos para que possamos acolher os nossos bebés, com todo o amor e empatia que merecem. E ter a pessoa certa ao nosso lado. O meu super Pedro. Um bálsamo absolutamente fundamental para este desenrolar feliz", completa.

Veja imagens deste primeiro mês na galeria.

Leia Também: Jantar fora com a filha de um mês? Catarina Gouveia mostra 'truques'