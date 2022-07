Catarina Gouveia foi mãe da pequena Esperança há, sensivelmente, um mês e, desde então, a atriz tem conhecido uma nova rotina com mais desafios.

Sabendo que é seguida por muitas recém-mamãs no Instagram, a artista partilha a sua rotina com a bebé, fruto do casamento com Pedro Melo Guerra.

Nas stories da rede social, Catarina explicou como faz para conseguir jantar fora.

"Quando jantamos fora, optámos, geralmente, por:

Espaços abertos e arejados

Jantar o mais cedo possível

Caminhar com ela no sling antes de me sentar à mesa, até que adormeça profundamente. Habitualmente, demora menos de 3 minutos.

Quando me sento para jantar, coloca-a no vinho para poder jantar tranquila", escreve, notando que até agora tem corrido sempre bem.



© Instagram - Catarina Gouveia

Uma vez que se encontra hospedada num hotel, Catarina relatou como dá banho à filha sem a banheira a que está habituada.

"E tendo os dois praticidade como apelido, quando saímos, trazes o mínimo possível, apenas o essencial. Adaptamos o banho que é de chuveiro na banheira.

Eu entro, sento-me, regulo a temperatura da água e entretanto o Pedro, que fica fora a ajudar, coloca-a das minhas pernas fletidas e damos um banho de chuveiro maravilhoso. Ela fica deliciada e ajuda-a, sobretudo, a relaxar e a prepará-la para o sono da noite".



© Instagram - Catarina Gouveia

Leia Também: Grátis e simples. O treino de Catarina Gouveia para se fazer em casa