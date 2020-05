É provavelmente a salva-vidas mais popular do mundo. Bem, pelo menos era nos anos 90, quando os rapazes adolescentes tinham cartazes dela a cobrir as paredes do quarto. Pamela Anderson é sem dúvida um dos maiores símbolos sexuais dos anos 90.

Modelo, atriz e ativista, ficou conhecida no programa de TV 'Marés Vivas', a ex-coelhinha da Playboy também tem um histórico de relacionamentos conturbados, bem como o seu quinhão de escândalos.

Nesta galeria, analisamos a vida de Pamela Anderson, da sua carreira à sua vida pessoal. Clique para ver.

Leia Também: Como eram estas estrelas com 20 anos?