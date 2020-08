Se havia dúvidas que Katy Perry é uma grávida cheia de boa disposição, o vídeo publicado por Orlando Bloom na madrugada deste sábado traz as certezas.

O ator deu a conhecer divertidas imagens da cantora a fazer o 'In my feelings challenge', o desafio viral nas redes sociais em que as pessoas saem do carro para dançar.

Nesta reta final da gestação, a futura mamã não nega uma boa peripécia.

Ora veja.

