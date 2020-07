Depois de uma semana à procura de informações sobre o cão Mighty, que durante anos acompanhou Orlando Bloom, o ator confirmou que o seu amigo de quatro patas estava morto.

Foi por isso que Bloom decidiu homenageá-lo com uma tatuagem no peito, apenas com o nome dele e um coração desenhado por baixo.

“O Mighty (poderoso) já está do outro lado. Depois de sete dias a procurá-lo desde o nascer ao pôr do sol, hoje, ao sétimo dia – “o dia da perfeição” – encontrámos o colar dele”, escreveu o ator na publicação onde partilhou o vídeo da tatuagem já feita.

“Chorei mais nesta semana do que achava possível, o que se revelou numa experiência catártica e curadora. Tenho a consciência limpa de que não deixei nenhuma pedra por levantar nem nenhum buraco por espreitar. Vasculhei todos os quintais e esconderijos possíveis. Tive até dois cães de busca a dar o seu melhor para o encontrar. Sinto-me grato por tudo aquilo que aprendi com o Mighty – que o amor é eterno e que a verdadeira devoção tem um significado enorme”, acrescentou ainda.

Leia Também: Angustiado, Orlando Bloom faz apelo aos fãs nas redes sociais