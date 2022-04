Foi através de uma publicação que fez na sua página de Instagram que Pedro Crispim falou sobre a saúde mental, depois de ter comentado o tema no 'Passadeira Vermelha', da SIC.

"De maneira geral, no dia a dia, quando falamos de saúde mental o ambiente parece mudar, os olhares tornam-se uns mais atentos outros algo intimidados, como se começassem a jogar à defesa e a expressão corporal das pessoas torna-se instantaneamente tensa. Mas, mesmo com mil e um medos, resultado de terem sido perpetuadas tantas ideias ignorantes ao longo dos anos, o silêncio e a dúvida podem e devem arranjar espaço a uma partilha tão necessária como cada vez mais vital", começou por escrever.

"Orgulho-me todos os dias de me encontrar num projeto que pretende entreter e informar, e tudo isso embrulhado numa consciência social. Num ponto de encontro em que falamos de tudo, e onde inclusive, arranjamos espaço e tempo para nos rir sem nos levar demasiado a sério, e emocionar com realidades que poderiam ser as nossas. É nesse minuto que as ligações ficam mais fortes e a empatia ganha espaço", acrescentou.

"Mas também existe a partilha de quem somos, de forma inteira consigo aí em casa. Porque todos nos tornamos maiores e melhores quando nos partilhamos. E no final de contas tudo isto são vidas, e todas elas vão muito além daquilo que acontece profissionalmente ou que achamos conhecer. Todos somos muito mais do que a relação que temos, a viagem que fazemos, a casa onde moramos ou o trabalho que desempenhamos… nós, eles e você", completou.

