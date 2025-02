Sara Norte faz parte do painel de comentadores do programa da SIC Caras, 'Passadeira Vermelha' desde 2021, posição que abraça com muito orgulho.

Nas redes sociais, a atriz fez questão de falar sobre este papel que tem também muita importância na sua vida.

"Acho que foi em 2018/2019 que fui comentar a 'vida dos famosos' no Passadeira Vermelha como convidada. Quem diria que passados alguns anos faria parte do painel? Ninguém! Nem mesmo eu", começa por dizer.

"Sei que, por vezes, há algum preconceito com este tipo de programa, mas eu sinto muito orgulho em ser comentadora. Sou atriz, mas em todos os trabalhos que tive noutras áreas arranjei sempre forma de ser feliz também", referiu Sara na legenda da publicação onde mostra uma foto sua no estúdio do programa.