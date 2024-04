Desde que fixou residência em Abu Dhabi, em agosto de 2020, o rei Juan Carlos nunca mais pernoitou em Madrid.

No entanto, o rei regressou esta sexta-feira, dia 5, à capital espanhola para assistir ao casamento do presidente da Câmara de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, de 48 anos, com Teresa Urquijo, de 27, que acontece este sábado, dia 6 de abril. O rei emérito de Espanha é primo da avó da noiva, motivo pelo qual foi convidado para o enlace.

Apesar de já não estar envolvido em qualquer processo judicial, a Juan Carlos continua a não ser permitido que pernoite na Zarzuela. Então, onde irá dormir o rei entre esta sexta e a próxima segunda-feira, data em que regressa aos Emirados Árabes Unidos?

De acordo com uma fonte próxima do emérito, citada pela Vanitatis, Juan Carlos "não pode pernoitar na Zarzuela", pelo que dormirá "em casa de um amigo", sem no entanto adiantar de quem se trata.

