Zac Efron sempre foi sinónimo de beleza e sensualidade, sobretudo depois de ter integrado o elenco do filme 'Baywatch', no qual surgiu com um corpo verdadeiramente esculpido. Contudo, parece que esta forma física pertence ao passado.

Este foi um 'pormenor' notado pelos fãs que assistiram à mais recente série do ator lançada na Netflix - 'Down to Earth', na qual viaja por diversos lugares do mundo a propósito da sustentabilidade.

Num dos episódios é possível ver que os abdominais definidos de outrora deixaram de existir. Para além disso, Efron surge com um visual mais descontraído tendo deixado crescer a barba.

