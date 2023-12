Têm dez anos de diferença, são 'ex-cunhadas', mas nem por isso a relação entre ambas se viu afetada.

A princesa Olympia da Grécia, de 27 anos, filha dos príncipes Pavlos e Marie-Chantal, e a modelo britânica Poppy Delevingne, de 37, foram vistas juntas em Londres durante a apresentação de um dos projetos da irmã da modelo Cara Delevingne.

Olympia não hesitou em visitar o restaurante LAVO na capital britânica onde a amiga apresentava o evento 'The Perfect Christmas' da Della Vite, marca italiana de prosecco da qual Poppy é coproprietária com as irmãs Cara e Chloe.

Olympia deslumbrou num vestido midi preto, sem mangas, sobre o qual colocou um blazer da mesma cor.

Olympia da Grécia e Poppy Delevingne© Getty Images

De recordar que Poppy namorou durante um ano com um dos irmãos mais novos de Olympia, o príncipe Constantino, de 25 anos, mas a relação chegou ao fim este ano.

