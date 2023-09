Após ter lançado o seu novo álbum, GUTS, na semana passada, Olivia Rodrigo diz sentir orgulho por tantas pessoas se identificarem com a sua música.

A cantora, de 20 anos, tornou-se bastante famosa nos últimos anos e revela estar feliz por a sua música alcançar um vasto espectro de pessoas.

"Na verdade, acho que estou muito animada com a maneira como as pessoas estão a apoiar artistas que normalmente seriam considerados apenas para jovens. Adoro interagir com fãs da minha idade e com pessoas que estão a passar pelas dificuldades que eu estou a viver em tempo real, mas tem sido muito divertido também ver os pais dessas raparigas dizerem: 'Uau, lembro-me de quando estava a passar por aquele desgosto amoroso'", revelou, em entrevista à People.

Na mesma entrevista, Olivia afirmou que considera que as pessoas estão a "começar a levar a música adolescente um pouco mais a sério" e refletindo sobre o sucesso que está a ter atualmente contou que é "muito bom". "Especialmente com o 'Drivers License', lembro-me que quando a música foi lançada, pessoas de todas as esferas vinham ter comigo e diziam: 'Lembro-me exatamente de onde estava quando tive um desgosto pela primeira vez'. É uma coisa tão boa, ver que somos todos muito mais parecidos do que pensamos".

De recordar que Olivia Rodrigo irá atuar pela primeira vez em Portugal no dia 22 de junho de 2024. O concerto acontecerá no Altice Arena, em Lisboa.