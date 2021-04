A estrela de 'Grease', de 72 anos, partilhou com os fãs uma triste notícia que recebeu. Morreu uma das enfermeira que tomaram conta de si "num momento muito vulnerável" da sua vida, quando foi paciente do ONJ Cancer Center em 2018.

No Instagram, esta terça-feira, a cantora e atriz mostrou-se devastada com tal notícia. "O meu coração ainda está em choque ao saber da perda repentina da muito especial Emma Cohen", escreveu.

Ao recordar o momento em que esteve no centro de tratamento contra o cancro, disse: "Ela garantiu que a minha estadia fosse segura e confortável, sempre me deu conselhos práticos, mostrou fortes habilidades de liderança e tinha um grande senso de humor".

"Ela era uma mulher brilhante, enérgica e poderosa com um grande futuro pela frente", acrescentou. Mas não ficou por aqui e continuou: "A Emma tinha um espírito tão generoso e um coração caloroso e amoroso - vou sentir falta de ver o seu lindo rosto no Centro. Envio o meu amor e as mais profundas condolências à sua família e amigos", rematou.

