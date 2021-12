Olivia Munn e John Mulaney deram a conhecer a primeira foto do filho nas redes sociais. O casal deu as boas-vindas a um menino há um mês, mas só agora é que apresentou o bebé aos fãs.

A atriz partilhou uma encantadora imagem do recém-nascido enrolado numa manta e na legenda revelou que o bebé se chama Malcolm Hiệp Mulaney.

O bebé nasceu a 24 de novembro e é o primeiro filho de ambos.

John Mulaney e Olivia Munn começaram a namorar no início do ano, depois do artista se divorciar Anna Marie Tendler.

