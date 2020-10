Como mãe 'babada' que é, Carolina Deslandes não poderia deixar de partilhar a ocasião em que vestiu os três filhos de igual.

Na sua conta de Instagram, a artista publicou uma fotografia na qual Santiago, de quatro anos, Benjamim, de três e Guilherme, de um ano e meio aparecem com o mesmo visual.

Não tardou muito até que este "gang" fosse alvo dos mais rasgados elogios.

A título de curiosidade, as roupas são da fast fashion Zara.

Importa notar que as crianças são fruto do relacionamento anterior de Deslandes com Diogo Clemente.

