Uma das estrelas de 'Squid Game', O Yeong-su, revelou que a estrondosa popularidade da série da Netflix mudou completamente a sua vida, referindo que é como se sentisse a "flutuar".

O artista, de 77 anos, dá vida a Oh Il-nam - jogador 001, uma das personagens preferidas dos fãs devido às várias reviravoltas que marcam a sua história.

No programa de televisão sul-coreano 'How Do You Play?', O, que começou a representar na década de 1960, afirmou: "É como se sentisse a flutuar. Leva-me a pensar, 'preciso de acalmar, organizar os meus pensamentos e controlar-me'".

"Muitas pessoas têm-me contactado, e como não tenho um agente para me ajudar, é difícil lidar com a quantidade de chamadas e mensagens que tenho recebido", confessou, notando que a filha começou a ajudá-lo.

"As coisas mudaram. Mesmo quando vou a um café ou algo do género, agora tenho de ter atenção [em como aparece para os outros]. Deixa-me a pensar, 'ser famoso é difícil'", completou.

