As reações ao novo livro de Cristina Ferreira - 'Pra Cima de Puta' - estão a deixar a apresentadora muitíssimo feliz. A comunicadora falou precisamente disto numa publicação que fez nas stories da sua conta de Instagram, onde aproveitou para deixar uma mensagem.

"Não imaginam o quanto me emocionam as partilhas que hoje me enviaram com o livro. Os que já o leram todo, os que perceberam a necessidade da mensagem. O vosso carinho é muito superior e tem muito mais efeito que qualquer agressão", sublinhou.

Também hoje, Cristina partilhou com os seguidores uma mensagem insultuosa que recebeu de forma a mostrar como muitas vezes é tratada.

Mensagem partilhada pela apresentadora © Instagram/Cristina Ferreira

Leia Também: Cristina Ferreira choca fãs com mensagem ofensiva que recebeu de mulher

Leia Também: Cristina revela objetivo por trás do livro e afirma: "Não é uma vingança"