Cristina Ferreira começou o dia com uma publicação chocante na sua página de Instagram. A propósito do lançamento do livro 'Pra Cima de Puta', revelou uma mensagem ofensiva publicada na sua rede social, escrita por uma mulher, e que diz ser apenas uma amostra do que recebeu ao longo dos últimos tempos.

"Desculpem-me publicar isto. Isto foi escrito na minha página. Por uma mulher. Para toda a gente ler. Isto foi escrito publicamente. Isto é apenas uma das milhares de mensagens que recebi nos últimos tempos", afirmou.

"O choque do título 'Pra Cima de Puta' é pequeno quando comparado com o que pode ler no livro que está hoje à venda em todas as livrarias. É um livro que relata as minhas emoções perante tudo o que foi dito mas que, acima de tudo, abre a discussão de um tema (crime) que precisa de regulação urgente. Juntaram se a mim vários especialistas de várias áreas. Talvez achem inacreditável aquilo que vão ler. Mas foram os últimos meses da minha vida", rematou.

Mensagem revelada por Cristina Ferreira© Instagram - dailycristina

'Pra Cima de Puta' está disponível em todas as livrarias a partir desta sexta-feira, dia 20. Mesmo antes de começar a ser comercializada fisicamente, a obra já tinha esgotado a primeira edição e está já a ser produzida a segunda.

