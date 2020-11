O novo livro de Cristina Ferreira, 'Pra Cima de Puta', está disponível em todas as livrarias a partir desta sexta-feira, dia 20. Como forma de assinalar a data e deixar claro qual o objetivo por trás do livro, que tanta polémica tem gerado devido ao seu título ousado, a apresentadora partilhou com os seguidores uma menagem esclarecedora.

"No livro nenhum comentário identifica a pessoa que o escreveu. Este livro não é uma vingança nem uma vitimização. Este livro é para que algo seja feito para a regulação da ofensa e da injúria nas redes sociais. Este livro é para que eu, tu, todos, sejam respeitados. Este livro é para dar início a uma discussão de mudança", começa por esclarecer, depois de ter tornado público pela manhã um dos comentários extremamente ofensivos que deram origem a este projeto.

"Este livro é meu mas podia ser de milhares de pessoas que o vivem na pele diariamente. A única diferença é que eu, dada a minha exposição pública, recebo e leio milhares de comentários destes todos os dias. MILHARES", completa a apresentadora.

Recorde-se que, em função do elevadíssimo número de encomendas em pré-venda, a editora Contraponto avançou já com a reimpressão desta obra, pelo que ainda antes de chegar ao mercado o livro 'Pra Cima de Puta' já está em 2.ª edição.

