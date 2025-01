No final do programa 'Dois às 10' desta sexta-feira, dia 31, Cristina Ferreira recebeu uma chamada de... Manuel Luís Goucha. O apresentador não ficou indiferente a uma caixa de bolachas que foi oferecida à equipa do programa.

Durante a chamada com a antiga parceira televisiva, este revelou qual era a bolacha que queria.

Ao ouvir Cristina dizer que seria essa exatamente a que comeriam, Goucha brincou, referindo: "A vingança é um prato que se serve frio".

Veja aqui o divertido momento.

