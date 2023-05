Carolina Patrocínio é sempre bastante elogiada por causa dos visuais com que surge no programa que apresenta na SIC Mulher - 'What's Up TV'. Para a mais recente edição do formato televisivo, a apresentadora, de 35 anos, voltou a conquistar os admiradores com a sua indumentária.

Conforme poderá ver pela publicação de seguida, trata-se de um vestido em tons de azul bebé às riscas brancas. Uma peça de inspiração romântica, mas com um toque de sensualidade.

O visual foi pensado pelo stylist de Carolina, Gonçalo Mello.

Ora veja:

Vale notar que esta semana, também através da sua conta de Instagram, a comunicadora alertou os seguidores para um esquema fraudulento de venda de produtos para emagrecer na internet que envolve o seu nome.

