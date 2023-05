Carolina Patrocínio deixou um alerta aos seguidores da sua página de Instagram. Através de um vídeo que gravou para as stories, a apresentadora notou que há muitos anos que correm várias publicidades falsas relativamente a si, as quais dão conta de que terá emagrecido recorrendo a produtos milagrosos.

"Todos os dias da minha vida aparece um clickbait com o meu nome de uma marca ou de um produto que usa a minha imagem há muitos anos. É muito difícil vencê-los porque é difícil seguir o rasto, são sites brasileiros que aparecem e desaparecem", afirma.

"Gostava só que as pessoas que me mandam DM a perguntar qual é o segredo tivesse algum sentido crítico para distinguir o que é verdade do que é mentira", completa.

Veja o vídeo na galeria.

