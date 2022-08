Joana Araújo, que se tornou conhecida por ser assistente de Manuel Luís Goucha e Cristina Ferreira no programa 'Você na TV', partilhou um divertido momento com o apresentador no qual lembrou os bons velhos tempos.

"Não sei se continuas a mostrar o teu melhor, mostra o teu melhor", diz Goucha, entre gargalhadas, a Joana.

Na legenda da publicação, a assistente acrescentou: "Os anos passam e nós continuamos iguais. Aqui a relembrar os tempos do nosso Você na TV".

Veja o momento na galeria.

Leia Também: "Amo representar e não escondo a mágoa por não ter mais oportunidades"