Ainda em televisão, embora só nos bastidores, Joana Araújo continua a ser conhecida na rua, da forma carinhosa como sempre foi, como a assistente do 'Você na TV'. Depois de se tornar uma presença regular nas casas dos espetadores do programa da manhã da TVI, Joana vive agora uma fase mais discreta.

A elegância e o sorriso rasgado foram duas das características que conquistaram a empatia do público ao longo dos anos, que sempre pediu que a sua presença no formato matutino fosse ainda maior. Quer como parte integrante de algumas brincadeiras ou para assumir a entrega dos prémios dos passatempos, 'Joaninha', como Goucha sempre a apelidou, viveu a fase de ouro do programa, bem como a mais conturbada, quando as audiências fugiram do controlo.

Fora dos estúdios, Joana Araújo continuou a correr atrás dos objetivos que traçou desde muito cedo. Para além dos empreendimentos da família, aos quais sempre se associou, fez várias participações como atriz em novelas da TVI e aproveitou sempre, de forma inteligente, a exposição diária na televisão para construir as suas redes sociais, onde tem milhares de seguidores.

Com o fim do 'Você na TV' em dezembro de 2020 e a remodelação na grelha da estação no início do ano seguinte, os estúdios dos programas diários da TVI mudaram-se de Queluz de Baixo para Bucelas, onde Joana Araújo chega ao raiar do sol.

Agora, como relações públicas dos programas 'Dois às 10' e 'Em Família', a jovem que se tornou mulher na TVI vive uma fase mais recatada e com uma menor exposição mediática, embora continue sem desistir dos seus sonhos, como contou numa entrevista ao Fama ao Minuto.

Aprimorei a resiliência e a vontade de não baixar a guarda face às adversidades

Para muitos continua a ser a 'Joaninha' do 'Você na TV'. Esse é um rótulo que a incomoda?

Não pode incomodar, recebo-o com carinho.

Fez parte de um dos programas de maior sucesso da história da televisão portuguesa, como é que isso a faz sentir?

Feliz. Apesar de já não estar ativo, é um programa que ainda não morreu, sinto-o quase diariamente através das abordagens.

Esteve diariamente com Manuel Luís Goucha, Cristina Ferreira e, mais tarde, com Maria Cerqueira Gomes. O que aprendeu com cada um deles?

Muitas coisas! Aprimorei a resiliência e a vontade de não baixar a guarda face às adversidades.

O que lhe deu de melhor a experiência no 'Você na TV'?

Algumas pessoas, crescimento pessoal e profissional.

Com o fim do programa, como é neste momento a sua vida profissional?

Neste momento, sou relações públicas dos programas 'Dois às 10' e 'Em Família', à tarde [tenho] os Recursos Humanos da Hamburgueria do Bairro (negócio dos meus irmãos) e a minha empresa de construção civil.

Da lista dos seus sonhos sempre fez parte ser atriz e apresentadora. Continua a sonhar com isto?

Amo a representação e já não vou esconder a mágoa que tenho por não ter mais oportunidades para viver esse sonho.

Sente-se desiludida com a televisão e com aquilo que ela lhe tem dado?

Sinto-me grata sempre. Com o bom e com o mais doloroso, o sentimento é de gratidão.

É sabido que um dos seus maiores orgulhos é o seu filho. Ter sido mãe tão nova obrigou-a a reajustar, de alguma forma, os seus objetivos profissionais?

Sim. Teria dado prioridade à carreira militar. Sempre fui muito pragmática e tenho sempre um plano B.

E hoje, como olha para o seu filho, que já se encontra na adolescência?

Os meus olhos veem que o meu (para sempre) bebé, está um homenzinho, responsável, educado, empático e fraterno. Bons pilares sustentam a sua personalidade. Estou orgulhosa, esta família fez um excelente trabalho.

Como está o seu coração? Já encontrou de novo o amor?

Está saudável e eu estou feliz!

Tem tido também algumas experiências no mundo da moda, nomeadamente como criadora. Tem algum projeto novo pensado para o futuro nessa área?

Tenho sim! Já estou a pôr em marcha a nova coleção.

O programa '2 à Rasca', que lançou no Youtube em 2019, vai ter continuação?

Ficou em 'stand by', mas quero muito voltar à ação com esse programa que tanto gosto me deu fazer.

Também fora da televisão tem outros projetos, mais precisamente como empresária. Quer falar-nos deles?

Para além da roupa, tenho também uma empresa de construção civil. Cresci dentro deste ramo e agora tenho a oportunidade de fazer parte da gestão desta empresa familiar.

Por fim, sente-se realizada, quer a nível profissional como pessoal?

Como costumo dizer, ainda tenho muita "pedra" para desbastar até que a realização seja atingida.