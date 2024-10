Joana Gonçalves esteve esta terça-feira, 8 de outubro, no programa 'Goucha' para dar um cru testemunho. A influencer, amiga de Manuel Luís Goucha, viu a sua vida mudar de forma inesperada no início deste ano, ao ser diagnosticada com cancro da mama triplo negativo.

Em remissão total, Joana Gonçalves não romantiza a doença e diz que "as aprendizagens que ganhou foram negativas".

"Eu não aprendi nada com o cancro", começou por contar ao apresentador. "O Herman [José] sempre nos ensinou: 'Estamos felizes agora, não estamos? Então vamos aproveitar'".

Para si, o cancro foi "uma adversidade da vida como poderia ter sido outra", admitiu.

"Não acho que fiquei mais corajosa. Foi mais: 'Bora, o que é que é para fazer?' É ir enfrentando as coisas, consoante elas vão aparecendo. Mas nada estava nas minhas mãos. O pensamento positivo não cura o cancro", fez questão de salientar na entrevista.

Joana Gonçalves é uma jovem portuguesa que tem vindo a ganhar destaque nas redes sociais e na imprensa devido à sua corajosa luta contra o cancro.

O seu caso tornou-se conhecido não só pela gravidade da doença, mas também pela sua resiliência e pela forma como tem partilhado a sua história, inspirando milhares de pessoas com a sua coragem e otimismo.

