É através da sua página de Instagram que Joana Gonçalves tem vindo a partilhar a sua batalha contra o cancro da mama, tendo recebido agora boas notícias.

"Resposta terapêutica: RCB:0/Classe RCB:pCR. Estadiamento: ypt0/ypN0. Ontem [20 de agosto], recebi este relatório de anatomia patológica referente ao que me foi retirado na cirurgia ao cancro da mama. A (incrível) Dra. Paulina disse apenas: 'Temos resposta completa!' Eu chorei, os olhos dela também se comoveram, o meu namorado encheu-me de beijos, e a minha mãe chorou compulsivamente connosco ao telefone", começou por contar esta quarta-feira, dia 21 de agosto.

"Ontem foi um dia que compensou os maus dias desde 14 de janeiro. Porque não houve um dia verdadeiramente bom – não há como haver quando sentimos uma espada sobre a cabeça. Há dias menos maus, momentos em que nos esquecemos do que temos e conseguimos sorrir, mas a incerteza no futuro está sempre presente", desabafou.

"Não há nada de bom no cancro e não aprendi nenhuma lição, já aproveitava muito a vida antes, já dava valor aos momentos de enorme felicidade que, privilegiadamente, tinha tido. Ninguém quer passar por isto; é doloroso e solitário. Mesmo tendo a sorte de contar com uma rede de apoio extraordinária – a minha mãe, pai, namorado, os amigos que são família, família, e todos os que me foram dando carinho nestes últimos oito meses", acrescentou.

"Não fui guerreira; não lutei por nada. O meu corpo decidiu lutar contra ele próprio, e eu limitei-me a tentar aguentar o processo e sobreviver nas mãos da ciência. Em casos de cancro, nada está ganho. Não sei se terei ou não uma recidiva, mas há algo que sei: tive médicas, enfermeiras e auxiliares extraordinárias; sei que o SNS é fantástico, que o Hospital de Dia de Oncologia de Santa Maria é especial, e o Hospital da Luz, igualmente. São eles que salvam. Venha agora a reta final da radioterapia e, depois, tenho uma vida para viver", destacou.

"A todas as mulheres que partilham a mesma angústia, não digo para terem 'força' ou que 'tudo vai ficar bem'. Ter cancro é uma m****, e só podemos ir gerindo o que nos acontece da melhor forma. Mas também sei que só queremos ouvir os bons exemplos, os que correm bem, os que dão menos medo. Por isso, é só para dizer que há luz ao fundo do túnel, mesmo quando parece que não", escreveu, por fim.

