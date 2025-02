Já 'livre' do cancro, Joana Gonçalves recordou na sua página de Instagram o diagnóstico e deixou uma mensagem de alerta aos seguidores.

De recordar que esta terça-feira, dia 4 de fevereiro, assinala-se o Dia Mundial do Cancro.

"O cancro virou a minha vida de pernas para o ar… e foi uma m****! Um ano depois do pesadelo o único desejo é não voltar a passar pelo mesmo e que assim seja para quem está agora no meio do furacão", começou por escrever.

"Os alertas nunca são demais: façam os vossos exames e estejam atentos. E obrigada ao nosso extraordinário SNS e aos fantásticos profissionais que todos os dias nos ajudam a superar isto", rematou.

