Joana Gonçalves assinalou publicamente um ano desde o dia em que percebeu que algo não estava bem consigo e que o cancro lhe havia batido à porta.

A mulher do jornalista Luís Pedro Nunes fez, através do Instagram, uma partilha na qual mostrou a cicatriz da operação ao cancro da mama e se mostrou feliz por, um ano depois, ter conseguido superar a doença.

"Um ano depois acabou a pausa que o cancro deu à minha vida. A 13 de janeiro de 2024 senti o caroço na palpação no banho e algo me fez sentir que seria mau, no dia seguinte tive a confirmação. E hoje, a dia 13 de janeiro de 2025, estamos num dos locais que queria vir desde criança: Egipto", enalteceu.

"Está a ser possível regressar à normalidade perdida e à alegria que o sol, o mar quente e os hotéis lindos sempre nos deram. Luís Pedro Nunes vamos continuar a conhecer o mundo que há muito carimbo para colocar no passaporte", completou.

Eis abaixo a partilha:

Leia Também: "Um dia de cada vez". Preta Gil continua na batalha contra o cancro