Sara Matos enterneceu os seguidores do Instagram ao dar-lhes no sábado, 8 de abril, a oportunidade de verem como está crescido o seu único filho.

A atriz partilhou um vídeo, disponível na galeria, que mostra o pequeno Manuel, de um ano e meio, a andar na perfeição, sozinho e sem auxílio.

O filho de Sara Matos, recorde-se, resulta da relação com Pedro Teixeira. O menino tem um irmã mais velha, Maria, de 13 anos, fruto do anterior relacionamento do ator com Cláudia Vieira.

