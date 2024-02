Lourenço Ortigão recorreu às stories da sua página de Instagram para assinalar o aniversário da companheira, Kelly Bailey.

A atriz começou a semana com a celebração do seu 26.º aniversário, comemorado esta segunda-feira, dia 19 de fevereiro, e recebeu uma manifestação pública do namorado.

"Parabéns, meu amor", escreveu o também ator Lourenço Ortigão ao mostrar um amoroso vídeo em que aparece a beijar carinhosamente Kelly Bailey. Veja na galeria.

De recordar que o casal tem um filho em comum, o bebé Vicente Blue que vai completar um ano em julho.

