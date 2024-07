Natalie Portman esteve no SAG-AFTRA Foundation Conversations, na sexta-feira, em Nova Iorque, e escolheu para a ocasião um visual que a deixou em destaque.

A atriz, de 43 anos, deslumbrou com um minivestido de verão, floral, sem mangas e decotado. Para completar o look, Natalie Portman usou umas sandálias prateadas com tiras finas.

Uma escolha que foi destacada por alguns meios de comunicação internacionais. Veja as imagens da galeria.

