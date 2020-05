Mesmo em quarentena, William e Kate Middleton continuam a cumprir os seus deveres enquanto membros da realeza britânica. Através de videochamadas, os duques de Cambridge têm vindo a comunicar com várias instituições de solidariedade, como aconteceu esta segunda-feira, dia 18, com a Heads Together.

O casal participou num vídeo que promove a saúde mental e no qual se faz um apelo às pessoas, de forma a que estas falem dos seus problemas com os amigos.

Neste projeto, Kate surge com um vestido floral em tons de magenta que contrasta com a gola branca. Desde logo surgiu um grande interesse por parte das admiradores em relação à peça.

Ora, segundo a revista Cosmopolitan, o vestido é da Calla Rose Red e custa, aproximadamente, 600 euros.

