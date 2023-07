A princesa Leonor visitou pela primeira vez de forma oficial a Academia Geral Militar de Saragoça, onde vai ingressar no próximo dia 17 de agosto para iniciar a sua formação militar.

A herdeira acompanhou os pais, os reis Felipe VI e Letizia, que presidiram ao ato de entrega de despachos de emprego e nomeações aos novos oficiais do Exército.

Para a ocasião a jovem princesa, de 17 anos, optou por um visual veranil, composto por um conjunto branco de top e saia abaixo do joelho, com estampado de polka dot, da marca Barey, e que juntos têm um custo de 230 euros. Sobre o peito, do lado direito, a herdeira levava a insígnia do tosão de ouro, que recebeu do pai numa cerimónia a 30 de janeiro de 2018.

Veja as imagens na galeria acima.

