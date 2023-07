A família real espanhola teve esta quinta-feira, 4 de julho, um dia particularmente importante. Decorreu no Hotel Camiral de Caldes de Malavella a cerimónia dos prémios da Fundação Princesa De Girona 2023.

Diante do olhar atendo do pai, o rei Filipe, da mãe, a rainha Letizia, e da irmã, a infanta Sofia, a herdeira ao trono fez o seu quinto discurso no âmbito do evento anual.

Para a ocasião, Leonor, atualmente com 17 anos, elegeu um vestido verde de popeline, com decote em V, mangas balão, cintado e com uma pequena racha.

Veja na galeria as imagens que mostram o look completo.

